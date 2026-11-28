Феноменален Венислав Антов с 32 точки във Франция! Туркоа загуби след драма

Българският национал Венислав Антов изигра изключителен мач във френското първенство, но неговият Туркоа отстъпи драматично у дома на Поатие с 2:3 (20:25, 21:25, 30:28, 25:22, 9:15) в двубой от 8-ия кръг на елитната Алтерна Волстар.

Венислав Антов бе над всички с впечатляващите 32 точки (1 блок, 2 аса, 62% ефективност в атака – +21).

Българският диагонал започна като титуляр и реализира 29 от 47 атаки, като бе основната фигура в нападението на домакините.

Пред 1245 зрители в зала „Пиер Дюмортие“ Туркоан започна трудно и загуби първите два гейма с 20:25 и 21:25.

В третата част домакините показаха характер и след оспорвана битка успяха да спечелят с 30:28.

Туркоа продължи възхода си и в четвъртия гейм, който спечели с 25:22, за да изравни резултата до 2:2.

В тайбрека обаче Поатие бе по-концентрираният отбор и стигна до победата след 15:9.

За домакините Махди Бентаер добави 11 точки, а Натан Кановас и Роберт Андринга завършиха със 9 и 7 точки.

За победителите най-резултатен стана Сибе Коренблек с 19 точки (4 блока, 3 аса, 80% ефективност в атака – +14).

Матю Нийвс добави 18 точки (3 блока, 2 аса, 52% ефективност в атака – +14), а Душан Николич се отчете с 13 точки.

Франция, Алтерна Волстар — 8-и кръг

ТУРКОА – ПОАТИЕ 2:3 (20:25, 21:25, 30:28, 25:22, 9:15)

ТУРКОА: Матиас Жиро 3, ВЕНИСЛАВ АНТОВ 32, Роберт Андринга 7, Уссама Бен Ромдан 7, Махди Бентаер 11, Хоакин Галего 2 – Жулиен Дебе-либеро (Рафаел Паскал 6, Натан Кановас 9)

Старши треньор: ДОРИАН РУЖЕЙРОН

ПОАТИЕ: Анатол Шабоасан 1, Симон Манян 9, Душан Николич 13, Роберт-Адриан Ачобъницей 8, Сибе Коренблек 19, Том Пикар 11 – Франко Масимино-либеро (Матю Нийвс 18, Закари Холандс 3)

Старши треньор: ДАНИЕЛ ЛЮИС.

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