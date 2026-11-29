Марица с категорична победа над Левски в Пловдив, Александра Китипова с 21 точки

Шампионките от Марица (Пловдив) записаха категорична победа над Левски София в женското волейболно първенство.

Възпитаничките на Кристиян Илиев се наложиха над водения от Драган Нешич столичен тим с 3:0 (25:12, 25:19, 25:18) в пловдивската зала „Строител“.

Двубоят продължи едва 68 минути.

Началото на мача бе ударно за възпитаничките на Кристиян Илиев, които поведоха със 7:4 и 15:9, преди тотално да убият интригата в гейма и да го затворят с 25:12.

Втората част започна силно за гостите от София, които дръпнаха със 7:2 точки, а след това задържаха аванса си до 16:14, преди пловдивчанки да включат на следващото ниво. Последва серия от 8 поредни точки за жълто-сините, които обърнаха резултата до 22:16, преди да затворят частта с 25:19.

Третият гейм също започна по-силно за сините, които отново поведоха със 7:4 и 11:7, но бързо резултатът бе изравнен при 16:16. До края на частта волейболистките на Марица бяха безкомпромисни и затвориха гейма с 25:18, а с него и мача.

Най-резултатна за победителките и в двубоя стана Александра Китипова с 21 точки (2 блока, 2 аса, 63% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане – +16).

Елисавета Сариева добави 11 точки (2 блока, 2 аса, 58% ефективност в атака – +6).

Елена Бечева (32% ефективност в атака и 27% позитивно посрещане – +4) и Кая Николова (1 блок, 62% ефективност в атака – +6) реализираха по 9 точки.

Боряна Ангелова се отличи с 8 точки (4 блока, 1 ас, 50% ефективност в атака – +7).

За Левски доминиканката Джоана Алкантара бе най-резултатна с 18 точки (2 аса, 40% ефективност в атака – +11).

Габриела Жекова добави 5 точки (33% ефективност в атака и 14% позитивно посрещане – -2).

Марица демонстрира сериозно превъзходство на блокада (9:2), на сервис (7:3) и в атака (52% срещу 32%). Пловдивчанки имаха предимство и при позитивното посрещане (38% срещу 19%).

БЪЛГАРИЯ, ДЕМАКС ЛИГА – ЖЕНИ

МАРИЦА (ПЛОВДИВ) – ЛЕВСКИ СОФИЯ 3:0 (25:12, 25:19, 25:18)

МАРИЦА: Маргарита Гунчева 4, Елисавета Сариева 11, Александра Китипова 21, Елена Бечева 9, Боряна Ангелова 8, Кая Николова 9 – Жана Тодорова – либеро

Старши треньор: КРИСТИЯН ИЛИЕВ

ЛЕВСКИ: Лияна Василева, Джоана Алкантара 18, Габриела Жекова 5, Ела Грей, Венеса Радева 4, Елена Коларова 2 – Мила Пашкулева – либеро (Красимира Гарова 3, Зорница Стефанова)

Старши треньор: ДРАГАН НЕШИЧ.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google