Рафаел Ходар изведе Испания напред срещу Великобритания

Испания направи решителна крачка към финала на Купа „Дейвис“, повеждайки с 1-0 победи срещу състава на Великобритания в полуфиналния сблъсък в Болоня. Младият Рафаел Ходар съхрани перфектния си актив в турнира, след като преодоля колебанията във втория сет и надделя над опитния Камерън Нори с 6:2, 7:5.

С този успех 20-годишният испански тенисист приближи родината си до втори пореден финал в престижната отборна надпревара. Класирането може да бъде подпечатано от Карлос Алкарас, който излиза срещу Артър Фери във втория мач поединично. При победа на Алкарас в първия пряк двубой между двамата, Испания ще си осигури повторение на миналогодишния сблъсък за титлата срещу Италия. През 2025 година италианците триумфираха с трети пореден трофей, надигравайки именно испанския тим.

За разлика от четвъртфиналната си среща, преминала през три сета срещу австриеца Юрий Родионов, този път Ходар започна пределно мобилизиран срещу Нори и не остави почти никакво пространство за реакция на британския си опонент. Младокът, който отбелязва рекорден възход през 2026 година, загуби само две от разиграните 19 точки на собствен сервис през откриващата част.

Going the distance 😮‍💨 Cameron Norrie wins a marathon point against Rafael Jodar 🏃 #DavisCup https://t.co/to5pam6py9 — Davis Cup (@DavisCup) November 28, 2026

Във втория сет интригата се завърна, след като серия от непредизвикани грешки на испанеца при аванс от 4:3 доведе до първия пробив в неговото подаване. Двамата вдигнаха оборотите и предложиха оспорвана битка, но в ключовите мигове Ходар демонстрира характер, осъществи обратен пробив за 5:5 и хладнокръвно затвори двубоя в своя полза.

„Бях напълно наясно, че Кам ще се бори до последната топка – това е неговата същност и характер. В заключителните геймове беше наистина трудно, но съм изключително доволен от начина, по който стигнах до решителния пробив. Когато след това застанах на начален удар за победата, успях да запазя пълно спокойствие и да отигравам точките освободено и агресивно“, коментира Ходар след срещата.

RAFAAA 🇪🇸👀 Jódar pone el 1-0 para España con un triunfo 6-2, 7-5 sobre Norrie. ¿Podrá Alcaraz cerrar la serie ante Gran Bretaña? #CopaDavis | @RFETenis https://t.co/5vketdWQ5W — Copa Davis (@CopaDavis) November 28, 2026

Победителят от полуфинала между Испания и Великобритания ще спори за купата в неделния финал срещу отбора на Италия.

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