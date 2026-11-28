Германия и Хърватия оглавиха група К и се класираха за Световното по баскетбол в Катар

Германия и Хърватия си осигуриха участие на Световното първенство по баскетбол през 2027 г. в Катар с победи като гости в петък вечер. Германците надделяха над Латвия със 78:76 в Рига, а хърватите победиха Полша с 80:69 в Гливице. Двата състава заемат първите две места в група К с по осем победи и една загуба три кръга преди края на квалификациите.

В Рига Андреас Обст отбеляза 25 точки за победата, която даде на Германия възможност да защитава световната си титла в Катар. Латвия трябваше да изчака изхода от мача в Гливице, където успехът на Хърватия сложи край и на последните ѝ шансове за класиране. Така Полша също си осигури място на първенството въпреки поражението. Израел и Нидерландия също отпаднаха от надпреварата.

Хърватите взеха аванс от 11 точки още в първата четвърт (25:14). Данко Бранкович поведе отбора със 17 точки и 8 борби, а Дарио Шарич записа дабъл-дабъл с 11 точки и 12 борби и добави 6 асистенции. За домакините Джерик Хардинг отбеляза 19 точки, а Матеуш Понитка завърши с 18.

За Хърватия победата бележи край на 13-годишно отсъствие от световната сцена. Хърватите играха за последно на световно първенство през 2014 г. в Испания. Турнирът в Катар ще бъде и първото им участие на голямо първенство след Евробаскет 2022.

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