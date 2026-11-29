Дара Стоянова спечели бронзов медал от германската Бундеслига

С българско участие и в двата отбора премина битката за бронзовите медали на германската Бундеслига по художествена гимнастика, чиито финали се проведоха в Берлин. Дара Стоянова (Берлин) и Дара Малинова (Нюрнберг) бяха част от съставите на съперниците в надпреварата за място на почетната стълбичка.

До финалната фаза на германското първенство достигат четири тима - първите два от всяка от двете групи на Първа Бундеслига. Победителите в групите спорят за шампионската титла, а вторите - за бронзовите медали. Финалите се провеждат по атрактивен формат, включващ 12 преки двубоя - по три на всеки от четирите уреда. Победителят се определя чрез специална точкова система, при която разликата между индивидуалните оценки в отделните двубои определя броя на спечелените точки за съответния състав.

Дара Стоянова и Берлин завоюваха бронзовите медали след категорична победа над Нюрнберг с 26:0 точки. Българката спечели и двата си преки двубоя срещу французойката Маена Милон. Стоянова получи 25.000 за съчетанието си с топка и 26.450 за композицията си с лента, с което донесе общо три точки за своя отбор.

Дара Малинова представи две съчетания за Нюрнберг, като получи 20.000 на обръч и 21.650 на бухалки. Нейният тим завърши на престижното четвърто място още в първия си сезон след изкачването в Първа Бундеслига.

В битката за златото Шмиден, в чийто състав е олимпийската шампионка Даря Варфоломеев, се наложи над Байер Леверкузен с 27:3 точки и завоюва пета шампионска титла.

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