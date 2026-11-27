Сребро на България на Световното по естетическа групова гимнастика

Националният отбор на България за девойки спечели сребърните медали на Световното първенство по естетическа групова гимнастика в Сакаи, Япония.

Възпитаничките на Кристина Ташева - Евдокия Димитрова, Белослава Динчева, Рая Иванова, Виктория Ненчева, Ванеса Пандова, Михаела Пашова и Рая Рангелова, се наредиха втори с общ сбор 55.900 точки. Шампион стана тимът на Мадона Джуниър (Русия) с 56.800, а на трето място е Виктория (Русия) с 55.550.

При жените Михаела Антова, Сияна Филипова, Линой Георгиева, Андреа Христова, Далия Иванова, Дария Начева, Жаклин Найденова и Андреа Сарафова завършиха на четвърта позиция с 55.950 точки. Златото взе Експресия (Русия) с 58.150.

Другият роден състав Team Bulgaria е осми с 52.000 точки.

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