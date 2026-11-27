Три родни грации ще участват във финалния кръг на италианската СерияA

Три български гимнастички ще участват във финалния кръг на италианската Серия A по художествена гимнастика за 2026 година, който ще се проведе през уикенда в Бергамо.

Родното участие в съботния ден ще бъде на Яница Динева, Анастасия Калева и Сияна Алекова. В надпреварата на Серия A2 Анастасия Калева ще представи Auxilium Genova със съчетание с бухалки. В елитната Серия A1 Сияна Алекова ще играе с лента за Ginnastica Opera Roma, а Яница Динева ще представя Ginnastica Moderna Legnano с композицията си с бухалки.

В събота ще станат ясни и шестте най-добри отбора от Серия A1, които в неделя ще се впуснат в битката за шампионската титла.

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