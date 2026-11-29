Българките със силно представяне в заключителния кръг на италианското клубно първенство

Българките Анастасия Калева, Яница Динева и Сияна Алекова се представиха отлично в заключителния кръг на италианското клубно първенство по художествена гимнастика- Serie A1 и Serie A2, което се провежда в Бергамо.

Анастасия Калева и отборът Ауксилиум Генуа триумфираха в Serie A2 със сбор от 97.550 точки. Българската гимнастичка игра на бухалки, получавайки 27.500 точки (трудност 12.300; артистичност 7.800; изпълнение 7.450). В генералното класиране тимът от Генуа завърши на шесто място със 77 точки.

В елитната Serie A1 Яница Динева записа най-високата оценка за тима на Модерна Леняно - 27.350 на бухалки (12.300; 7.900; 7.150). Тимът се нареди седми в Бергамо със сбор от 98.650 точки и девети в генералното класиране с 58 точки.

Сияна Алекова също беше най-полезна за Опера Рома, получавайки 24.750 (10.200; 7.450; 7.100) за композицията си с лента. Клубът от Рим завърши на 12-о място в четвъртия кръг със сбор от 92.700 точки и на 11-а позиция в общото подреждане с 32 точки.

След четири кръга в Терни, Биела, Ливорно и Бергамо беше оформено класирането на италианското клубно първенство. Отборите натрупват точки според позициите си във всеки отделен кръг. Първите три тима в генералното подреждане на Serie A2 - Iris Giovinazzo, Polisportiva Varese и Eurogymnica Torino, спечелиха промоция в елитната дивизия за следващия сезон.

Утре шестте най-добри клуба от редовния сезон на Serie A1 ще влязат в битката за шампионската титла.

Снимки: facebook.com/BGRGfederation

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