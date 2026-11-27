Две български гимнастички ще вземат участие в заключителната надпревара за сезона на германската Бундеслига по художествена гимнастика - DTL Final 2026, в Берлин. Любопитното е, че техните отбори ще се изправят един срещу друг в двубоя за бронзовите медали.
Дара Стоянова ще представи Team Berlin със съчетания с топка и лента, а Дара Малинова ще защитава цветовете на TSV Nürnberg с обръч и с бухалки, съобщават от БФХГ.
В битката за шампионската титла ще се срещнат Байер 04 Леверкузен и Шмиден.
Сред големите звезди на финала са олимпийската шампионка Даря Варфоломеев и италианката София Рафаели.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google