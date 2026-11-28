София Рафаели се раздели със своята треньорка Амина Зарипова

Италианската гимнастичка София Рафаели отново е изправена пред промяна в треньорския си екип, след като Амина Зарипова е прекратила работата си с нея. Засега официално не са обявени причините за раздялата.

Рафаели е изградена като състезател от Жулиета Каналупи - внучка на легендарната българска треньорка Жулиета Шишманова. Каналупи работи с нея в продължение на много години, а в момента е част от треньорския щаб на националния отбор на Израел. Амина Зарипова се присъедини към екипа на София през тази година и участва в подготовката ѝ за Световното първенство във Франкфурт.

В интервю през август италианката призна, че в началото двете са имали нужда от време, за да се опознаят и да намерят общ подход. Тогава обаче тя определи съвместната им работа като процес, който тепърва започва. Оттеглянето на Зарипова поставя въпроса кой ще поеме подготовката на олимпийската бронзова медалистка от Париж 2024 за Игрите в Лос Анджелис през 2028 година.

Засега името на новия ѝ наставник не е обявено.

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