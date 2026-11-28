Олимпийската медалистка Алина Харнаско сложи край на кариерата си

Алина Харнаско, бронзова медалистка в многобоя от Олимпийските игри в Токио, приключи състезателната си кариера на 25 години. Последният старт на беларуската гимнастичка беше на световното първенство във Франкфурт, където тя завърши девета в многобоя.

Най-успешната година за Харнаско беше 2021-ва. След олимпийския бронз в Токио тя спечели пет медала на световното първенство в Китакюшу. Там стана световна шампионка на лента, взе сребро в многобоя и на обръч и добави бронз на топка и в отборното класиране.

Българската публика, сред чиито любимки беше Харнаско, я видя на почетната стълбичка и в София, и във Варна. На Световната купа в столицата тя спечели сребро на топка през 2025 г. и на лента през 2026 г. Във Варна заслужи и последния си медал от европейско първенство – сребро на обръч. В многобоя остана четвърта.

През 2025 г. Харнаско спечели и две титли на Световната универсиада, а в родината си беше избрана за спортистка на годината.

След оттеглянето си Харнаско ще стане посланик на Беларуската федерация по гимнастика и ще работи за популяризирането на спорта в страната.

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