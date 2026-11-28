Мартин Атанасов с 13 точки при категорична победа на Олимпиакос над ПАОК

Българският национал Мартин Атанасов изигра много силен мач за Олимпиакос (Пирея) в гръцкото волейболно първенство.

Воденият от италианския специалист Алберто Джулиани тим се наложи като гост на ПАОК (Солун) с 3:0 (32:30, 25:17, 25:21).

Олимпиакос спечели изключително оспорвания първи гейм, след което бе категоричен в следващите две части.

Мартин Атанасов игра като титуляр и в трите гейма и се отличи с 13 точки (3 блока, 2 аса, 53% ефективност в атака и 41% позитивно посрещане – +5).

Александрос Раптис бе най-резултатен за победителите с 15 точки (2 блока, 1 ас, 60% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане – +11).

Американският диагонал Джейк Хейнс добави 14 точки (3 аса, 2 блока, 43% ефективност в атака – +4).

За домакините сръбският диагонал Душан Петкович бе най-резултатен в двубоя със 17 точки (2 аса, 47% ефективност в атака – +11).

Бразилецът Майкон Франса добави 13 точки (2 аса, 1 блок, 48% ефективност в атака и 32% позитивно посрещане – +4), а австрийският национал Александър Бергер завърши с 10 точки.

Олимпиакос демонстрира огромно превъзходство на блокада (10:3), от начален удар (7:4 аса) и в атака (55% срещу 44% ефективност).

Така Мартин Атанасов и компания записаха четвъртата си победа от началото на сезона и втора поредна чиста победа в първенството на Гърция.

ГЪРЦИЯ, NOVIBET VOLLEY LEAGUE – 6-И КРЪГ

ПАОК (СОЛУН) – ОЛИМПИАКОС (ПИРЕЯ) 0:3 (30:32, 17:25, 21:25)

ПАОК: Едуардо Карисио, Душан Петкович 17, Майкон Франса 13, Александър Бергер 10, Мехди Джелве 2, Димитрис Харалабидис 1 – Менелаос Кокинакис (либеро) – (Василис Мухлиас, Николаос Цоварас, Йоргос Мисаилидис, Ангелос-Михаил Стефанидис)

Старши треньор: ВАЛАНТИС МАМАИС

ОЛИМПИАКОС: Микеле Баранович 1, Джейк Хейнс 14, МАРТИН АТАНАСОВ 13, Александрос Раптис 15, Ламброс Питакудис 6, Елдер Спенсър 8 – Димитрис Циаврас (либеро) – (Матео Хасбала, Фриксос Коцакис 2)

Старши треньор: АЛБЕРТО ДЖУЛИАНИ.

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