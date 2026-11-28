Металург повали шампиона Левски след петгеймова драма

Металург (Перник) постигна впечатляваща победа над шампиона Левски с 3:2 (25:23, 20:25, 25:18, 20:25, 15:12) в двубой от Winbet Супер Волей. Перничани на два пъти повеждаха в геймовете, но „сините“ успяваха да изравнят. В решителния тайбрек обаче домакините наложиха волята си и се поздравиха с успеха.

Металург имаше преднина от 19:16 в първия гейм след успешна блокада срещу Кристиян Титрийски. Тодор Скримов помогна на Левски да се върне в битката, а ас на Лазар Бучков възстанови равенството при 20:20. Двата отбора продължиха да си разменят точки до 23:23, когато Мариян Наков изведе перничани напред, а Константин Манолев сложи край на частта с ас за 25:23.

Отговорът на шампионите беше категоричен. Левски започна втория гейм със серия от шест поредни точки, а тройна блокада срещу Манолев направи резултата 14:8. Домакините намалиха изоставането си до 13:16, но столичани отново се откъснаха. Успешна атака на Бучков през центъра осигури геймбол при 24:18, а грешка на сервис на Металург доведе до изравняването на геймовете.

Перничани си върнаха инициативата в третата част. Силни серии на сервис на Мариян Наков затрудниха посрещането на Левски, а негов ас направи резултата 15:8. Домакините продължиха да доминират, като Томислав Русев се отличи с блокада срещу Гордан Люцканов и успешна атака през центъра за крайното 25:18.

В четвъртия гейм „сините“ отново намериха отговор. Добри изяви на Люцканов, Скримов и Бучков помогнаха на гостите да поведат с 13:6. Ас на Люцканов увеличи аванса до 21:14. Металург спаси три поредни геймбола, но грешка на сервис на Симеонов при 20:24 изпрати двубоя в тайбрек.

Решителната част започна отлично за перничани, които поведоха с 3:0, а при размяната на полетата имаха аванс от 8:3. При 11:6 Николай Желязков получи жълт картон за оспорване на съдийско решение. Левски опита да се върне в мача след силен сервис на Скримов и добри изяви на Светослав Иванов, като намали до 14:12. Именно Иванов обаче сгреши началния удар в последното разиграване, с което Металург триумфира с 15:12.

Най-резултатен за Металург беше Мариян Наков с 18 точки (14 успешни атаки, 3 аса и 1 блокада). Томислав Русев се отличи с 12 точки, цели 8 от които на блокада, а Християн Великов добави 11. Константин Манолев завърши с 10 точки. За Левски най-резултатен беше Гордан Люцканов с 14 точки (12 успешни атаки, 1 ас и 1 блокада), следван от Кристиян Титрийски с 12, Тодор Скримов с 11 и Лазар Бучков с 10.

МЕТАЛУРГ (ПЕРНИК) – ЛЕВСКИ 3:2 (25:23, 20:25, 25:18, 20:25, 15:12)

МЕТАЛУРГ (ПЕРНИК): Кристоф Тот 0 т., Константин Манолев 10 т., Красимир Митев 9 т., Мариян Наков 18 т., Християн Великов 11 т., Томислав Русев 12 т. – Христо Колев-либеро 0 т. (Нико Инджелиев 0 т., Любослав Симеонов 4 т., Николай Миховски 0 т., Мартин Карабашев 0 т., Дейвид Барутов 0 т., Денис Стаменов 0 т., Александър Иванов-либеро 0 т.)

Старши треньор: Марио Димитров

ЛЕВСКИ: Адриан Ганев 5 т., Кристиян Титрийски 12 т., Светослав Иванов 9 т., Лазар Бучков 10 т., Петко Петков 0 т., Тодор Скримов 11 т. – Димитър Добрев-либеро 0 т. (Гордан Люцканов 14 т., Антон Станчев 1 т., Йоан Костадинов 1 т., Мартин Тотков 0 т., Мартин Татаров 0 т., Димитър Пейчинов 1 т., Ивайло Донов-либеро 0 т.)

Старши треньор: Николай Желязков

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google