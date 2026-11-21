Дубълът на Локомотив удари Марица в дерби на Пловдив

Локомотив II (Пловдив) спечели като гост на Марица (Пловдив) с 2:1. Местното дерби е от 16-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Селекцията на Христо Телкийски доминираше през първото полувреме. Материализира предимството си с голове на Аксел Велев и Енес Мишев. След първото попадение, Давор Илиев пропусна да вкара дузпа за Марица. В средата на втората част, Димитър Петров от Локомотив извърши нарушение и съдията му вдигна втори жълт и червен картон. После Велев пропусна да вкара в празната врата. Николай Хаджиев върна интригата – 1:2 в 76-ата минута. След това Велев пак не улучи празната врата.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google