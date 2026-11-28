Самуил Вълчинов с 14 точки при драматична загуба на Финикас в Гърция

Българските волейболисти Самуил Вълчинов и Любослав Теликийски и техният Финикас (Сирос) допуснаха драматично поражение в гръцкото първенство.

Финикас отстъпи пред Ретимно с 2:3 (23:25, 30:28, 22:25, 25:16, 18:20) в изключително оспорван двубой.

Самуил Вълчинов игра като титуляр във всичките пет гейма и се отличи с 14 точки (41% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане – -2).

Другият българин в състава на Финикас – Любослав Теликийски, започна като титуляр в първите два гейма и се появи като резерва в третата част, но не записа точка.

Спирос Хакас бе най-резултатен в двубоя с 32 точки (1 ас, 1 блок, 67% ефективност в атака и 64% позитивно посрещане – +25).

Италианският диагонал Габриеле Нели добави 28 точки (2 аса, 1 блок, 58% ефективност в атака – +16).

Финландецът Мийка Хаапаниеми се отличи с цели 8 блока и завърши с 11 точки (2 аса, 13% ефективност в атака – +6).

За победителите Жонатас Кардозо бе най-резултатен с 31 точки (4 аса, 1 блок, 53% ефективност в атака и 51% позитивно посрещане – +18).

Полякът Бартош Петручук добави 18 точки (2 блока, 1 ас, 38% ефективност в атака и 55% позитивно посрещане – +6).

Въпреки че Финикас имаше превъзходство в атака (54% срещу 48%) и на блокада (14:12), Ретимно успя да измъкне победата след драматичен тайбрек.

Срещата от 6-ия кръг на гръцката Novibet Volley League се проведе в спортния център „Мелина Меркури“ в Ренти.

Финикас спечели общо 118 разигравания срещу 114 за Ретимно, но трябваше да се задоволи само с една точка от двубоя.

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ГЪРЦИЯ, NOVIBET VOLLEY LEAGUE – 6-И КРЪГ

ФИНИКАС (СИРОС) – РЕТИМНО 2:3 (23:25, 30:28, 22:25, 25:16, 18:20)

ФИНИКАС: ЛЮБОСЛАВ ТЕЛКИЙСКИ, Габриеле Нели 28, САМУИЛ ВЪЛЧИНОВ 14, Спирос Хакас 32, Никодемус Майер 7, Мийка Хаапаниеми 11 – Сотирис Синадинос, Мартин Алиай (либеро) – (Христос Салтаферидис 1, Теофанис Русопулос, Василис Конидис, Александрос Индрислари, Михалис Кагиалис)

Старши треньор: АКИС ХАДЗИАНТОНИУ

РЕТИМНО: Атанасиос Марулис, Василис Манолакис 8, Жонатас Кардозо 31, Бартош Петручук 18, Томас Мърта Гаго 11, Николас Олдани 12 – Манолис Пахиадакис (либеро) – (Манолис Ксантакис, Кириакос Канакакис, Филипос Авлонитис, Александрос Цугаракис, Кириакос Тимиадзис, Никос Пахакис)

Старши треньор: ТОМАС ГАЛИМБЕРТИ.

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