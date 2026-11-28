Моника Кръстева с 21 точки и MVP в мач с български акцент в Италия

Българската волейболистка Моника Кръстева изигра великолепен мач за Коста Волпино в италианската Серия А2.

Коста Волпино се наложи като гост на Клуб Италия с 3:1 (25:19, 11:25, 25:21, 25:23) в двубой от 11-ия кръг на първенството, продължил 114 минути в зала „Пала Раски“ в Парма.

Моника Кръстева игра като титуляр във всичките четири гейма и стана най-резултатна за победителките с 21 точки (1 ас, 1 блок, 41% ефективност в атака – +8).

Българската волейболистка заслужено бе избрана за MVP на двубоя.

Нидерландката Пук Хогерс добави 17 точки (1 ас, 1 блок, 44% ефективност в атака и 55% позитивно посрещане – +9).

Валерия Пицолато се отличи с 13 точки (1 блок, 80% ефективност в атака – +13).

За домакините Лудовика Тозини бе най-резултатна в двубоя с 22 точки (2 аса, 45% ефективност в атака и 58% позитивно посрещане – +15).

Мария Соловей добави 16 точки (1 ас, 1 блок, 46% ефективност в атака – +13), а Стела Карузо завърши с 13 точки.

Любопитното е, че въпреки победата на Коста Волпино домакините спечелиха повече разигравания в двубоя – 88 срещу 86.

С този успех Моника Кръстева и компания се изкачиха на трето място във временното класиране на Серия А2.

За Клуб Италия участие в двубоя взе и младата Александра Балева, чиито родители са българи. Баща ѝ Николай Балев е бивш баскетболен национал на България, а майка ѝ Сияна е бивша волейболистка на Черно море (Варна).

Балева се появи в игра като резерва и завърши с 3 точки (1 блок, 28% ефективност в атака – +1).

ИТАЛИЯ, СЕРИЯ А2 – 11-И КРЪГ

КЛУБ ИТАЛИЯ – КОСТА ВОЛПИНО 1:3 (19:25, 25:11, 21:25, 23:25)

КЛУБ ИТАЛИЯ: Валентина Ернандес Суарес 3, Мария Соловей 16, Лудовика Тозини 22, Стела Карузо 13, Аличе Гуера 4, Летиция Фериоци 5 – София Джули, Стела Корнели (либеро) – (Александра Балева 3, Андреа Карла Монети, Джулия Савиоли, Джулия Фалескини)

Старши треньор: ХУАН ЧИЧЕЛО

КОСТА ВОЛПИНО: Франческа Дел'Орто, МОНИКА КРЪСТЕВА 21, Пук Хогерс 17, Джулия Вишиони 2, Валерия Пицолато 13, Алесандра Таларико 5 – Никол Гамба (либеро) – (Марика Лонгобарди 7, Джулия Нонато, Ариана Популини)

Старши треньор: ЛУЧАНО КОМИНЕТИ.

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