Кунов отказа италианец с мощни крошета

Станислав Кунов надделя над Давиде Какиарели на събитието MAX FIGHT 67. Възпитаникът на Антон Петров сломи съперника си в четвъртия рунд на битката им в зала "Младост" в Бургас.

Победата бе пета в общо шест професионални двубоя за 25-годишния софиянец. Той използва отлични отклони и движение с краката, за да скъси дистанцията срещу по-високия от него съперник и да пласира мощни крошета и ъперкъти. С напредването на двубоя доминацията на Кунов ставаше все по-осезаема и в третата част той отбеляза първия си нокдаун.

След края на четвъртия рунд Какиарели отказа да се изправи от столчето и да продължи битката.

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