Австралийската звезда на WWE Бронсън Рийд, чието истинско име е Джърмейн Хейли, почина на 38-годишна възраст. Новината беше съобщена от световната федерация по кеч.
Известният още като Джей-Рок и Джона кечист е загубил живота си вследствие на медицински усложнения, седмици след като получи тежка контузия - след тръшване върху маса, по време на Crown Jewel в Саудитска Арабия. Това беше трета поредна година, в която Бронсън Рийд получава травма преди най-голямото състезание в развлекателния спорт - Кечмания. Този път обаче контузията доведе до фатален край.
Снимки: Gettyimages