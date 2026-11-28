Трагедия в кеча: Бронсън Рийд почина на 38-годишна възраст

Австралийската звезда на WWE Бронсън Рийд, чието истинско име е Джърмейн Хейли, почина на 38-годишна възраст. Новината беше съобщена от световната федерация по кеч.

Известният още като Джей-Рок и Джона кечист е загубил живота си вследствие на медицински усложнения, седмици след като получи тежка контузия - след тръшване върху маса, по време на Crown Jewel в Саудитска Арабия. Това беше трета поредна година, в която Бронсън Рийд получава травма преди най-голямото състезание в развлекателния спорт - Кечмания. Този път обаче контузията доведе до фатален край.

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Снимки: Gettyimages