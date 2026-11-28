Стойчо Недев с втора поредна победа на ринга на MAX FIGHT

Стойчо Недев победи Георги Величков с единодушно съдийско решение в боксова среща от бойната гала MAX FIGHT 67 в зала "Младост" в Бургас.

Боксьорите избраха да разменят удари в средна и близка дистанция още от първия гонг. С високо вдигнат гард и здраво стъпили на земята те разменяха "къси" удари.

Недев бе по-бърз и точен в размените. Във втората част се виждаше, че тялото и лицето на Величков са зачервени от ударите на Недев.

В третия рунд Недев смени стратегията и започна да "обстрелва" опонента си от далечна дистанция и да точкува с прави удари и крошета, което му заслужи и този рунд в съдийските карти.

Величков опита да обърне хода на двубоя в последните 180 секунди на ринга, но не успя да пласира силни удари, които да разклатят Недев и да го пратят в нокдаун.

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