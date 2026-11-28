Виктор Григоров победи опитен италианец в Бургас

Виктор Григоров записа първа победа в професионалния ММА по впечатляващ начин. Младият талант от Русе надделя над значително по-опитния Симоне Мано в двубой от основната карта на събитието MAX FIGHT 67 в Бургас.

21-годишният възпитаник на Светлозар Савов използва отлични събаряния във всеки един от рундовете и контрол в халф-гард на земята. Във втората част шампионът от първото издание на "Grappling Grand Prix" успя да стигне и до доминантни позиции маунт и гръб на земята, но не успя да стигне до събмишъна, тъй като времетраенето на рунда изтече.

Състезателят на "Fight Club Ruse" доминираше и в по-голямата част от размените в стойка и показа разнообразие в атаките си с ръце и крака.

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