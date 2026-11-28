Навин надви Христов на MAX FIGHT 67

Кристиан Навин победи Васил Христов в двубой от основната бойна карта на събитието MAX FIGHT 67 в зала "Младост" в Бургас. Дуелът се проведе по правилата на професионалния кикбокс в категория до 77 килограма.

Навин зае центъра на ринга от първия гонг и стартира със силни кикове в десния крак на Христов, както и прави удари в тялото и главата. Христов също връщаше ритници, като зачерви лявата част на торса на молдовеца със своя ляв мид-кик.

Във втората част темпото се вдигна и още в първите секунди бойците се впуснаха в диви боксови размени. В последната минута на този рунд Христов потърси и комбинации с удари със завъртане, а Навин атакува със силни десни прави и десни колена.

Последните три минути бяха оспорвани, като и двамата кикбоксьори пласираха силни удари с ръце и крака, но в крайна сметка съдиите отсъдиха победата за Кристиан Навин.

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