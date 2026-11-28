Зомбито откри MAX FIGHT 67 с победа

Наим Селим победи Станислав Апостолов в първия двубой от бойната гала MAX FIGHT 67.

Възпитаникът на Деян Топалски използва ритници и боксови комбинации от дистанция, за да държи съперника си далеч от себе си. В хода на двубоя боецът с прякор Зомбито отбеляза два нокдауна, но Апостолов показа воля за победа и не бе сломен. Той търсеше боя в близка дистанция и боксови комбинации, но отличните фронт-кикове, прави удари и крошета на Селим не му позволиха да се приближи и да нанесе щети по състезателя на ЦСКА.

В третия рунд Селим показа умора и свали гарда си. Той бе притиснат и до въжетата на няколко пъти. Апостолов показа хъс за победа, но не успя да "измъкне" и този рунд и заслужено Селим бе обявен за победител с единодушно съдийско решение.

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