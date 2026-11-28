Моис Куаме: От парижките предградия до "бъдещето на Франция"

През 2026 година вниманието на световния тенис бе приковано от един 17-годишен младеж, но за специалистите, забелязали таланта му по кортовете край Париж, неговият блясък далеч не е изненада. Моис Куаме направи шеметен пробив на голямата сцена, оставяйки ярка следа от Маями до "Ролан Гарос", завоюва дебютната си титла от сериите "Чалънджър" на АТР в Брест и влезе в историята като най-младия състезател, класирал се за Финалите на Следващото поколение на АТР.

За бившия номер 5 в световната ранглиста и шампион в 18 турнира от АТР Жо-Вилфред Цонга този възход е бил само въпрос на време.

„Брат ми го откри в Париж и ми каза: ‚Жо, намерих едно момче. То е различно‘. Доведохме го на юг в нашата академия близо до Ница. Видях как играе и веднага заявих, че трябва да го задържим. Майка му обаче нямаше финансовата възможност да заплаща таксите. Казах, че това няма значение – той ще остане и ще тренира при нас, защото е бъдещето на нашата страна. Грижихме се за него две години, след което премина към федерацията и продължи развитието си. Убеден съм, че тепърва ще става все по-добър.“

17-годишният Мойз Куаме изравни постижение на великия Рафаел Надал

Куаме бързо привлече погледите със своята експлозивна физика, безстрашни удари и способността за секунди да превръща защитата в нападение. За Цонга и неговия партньор в академията „Ол Ин“ Тиери Асион обаче най-силно впечатление още от самото начало е направила изключителната зрялост на момчето.

„Още на 11 години в него си личеше нещо необикновено, споделя Цонга. - Държеше се като завършен професионалист – както в нагласата, така и в самата игра. По онова време не беше сред най-снажните състезатели, макар че днес физиката му вече е съвсем различна.“

Пътят на таланта започва в Сарсел – предградие на френската столица, където той прави първите си стъпки в спорта заедно със своя по-голям брат Микаел. Именно там се разпалва страстта му към тениса, вдъхновена от една емблематична фигура - Новак Джокович. Сърбинът, прекарал рекордните 428 седмици на върха на световната ранглиста, отдавна е идолът на Куаме. След първата победа на тийнейджъра в основна схема на ниво АТР в Маями, Джокович лично се включи с поздравления към него.

„Не знам дали имам много кумири, но имам един огромен – Новак, казва Куаме. - Следя изявите му от дете и винаги съм се възхищавал на неговата непоколебимост и на факта, че никога не се предава. Той извлича максимума от възможностите си. Това е нещо, което се стремя да пресъздам и в моята игра. Той е истински пример за мен.“

Влиянието на Джокович си личи най-вече в готовността на Куаме да преодолява физическите и психологическите бариери в най-завързаните моменти – качество, което изигра съществена роля за стремглавия му възход през 2026 година. Французинът започна сезона под номер 833 в света, а още на 16-годишна възраст преодоля квалификациите за турнира в Монпелие. Оттогава насам той записа четири победи на ниво АТР и се изкачи до рекордното за него 132-ро място.

„Може би нещото, което се промени, е, че започнах да изпитвам повече удоволствие на корта и да приемам трудностите и изтощението по време на битка, обяснява тенисистът. - Винаги съм искал да давам най-доброто от себе си и да бъда безупречен. Понякога е сложно да запазиш удоволствието от играта в тежките моменти, но това е елемент, върху който продължавам да работя.“

Тази изключителна воля бе демонстрирана на „Ролан Гарос“, където Куаме стана петият най-млад тенисист в Оупън ерата, достигнал до третия кръг на турнира. Във втората фаза пред родна публика той измъкна паметна победа срещу Адолфо Даниел Вайехо след титаничен сблъсък, продължил 4 часа и 56 минути, завършил с тайбрек в петия сет.

„Новак разполага с феноменално постоянство, а физическата му форма е забележителна. Искам да бъда точно толкова подготвен, дори повече, защото без да си способен да издържиш натоварване от четири или пет часа, не можеш да печелиш турнири от Големия шлем“, категоричен е Куаме. „Бях много щастлив, че доказах на себе си, че мога да спечеля петчасов двубой при дебюта си в основна схема от Големия шлем пред собствена публика и под такова напрежение. Да спечелиш мач в пет сета е невероятно изживяване, особено когато ти се случва за първи път, затова бях изключително горд.“

Макар че настоящият сезон вече донесе серия от запомнящи се постижения за Моис Куаме, амбициите на младата надежда се простират далеч отвъд първоначалния му пробив в елита.

С поглед, насочен към върховете на световния тенис и трофеите от Големия шлем, младият французин получава нова златна възможност да демонстрира таланта си със своя дебют на Финалите на Следващото поколение.

Надпреварата за състезатели до 20 години се провежда в Реджо Калабрия от 9 до 13 декември. Куаме следи турнира отблизо през последните години и сега очаква с нетърпение да премери сили с най-добрите представители на своето поколение.

„Това е турнир, в който наистина много искам да играя, сподели Куаме през октомври. - На корта няма странични коридори за двойки, динамиката е страхотна и там винаги има невероятна енергия. Тъй като сме само осем тенисисти, можем да бъдем и приятели.“

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