Шлепск с престижна победа над СКРА в Полша, Аспарух Аспарухов не игра

Шлепск Малов (Сувалки), в чийто състав е българският национал Аспарух Аспарухов, записа престижна победа в полската волейболна ПлюсЛига.

Шлепск се наложи у дома над СКРА (Белхатов) с 3:1 (29:31, 25:20, 25:18, 25:19).

Аспарух Аспарухов остана неизползвана резерва за домакините и не се появи в игра в нито един от четирите гейма.

Волейболистите на Шлепск загубиха драматично първата част, но направиха категоричен обрат, след като спечелиха следващите три гейма.

Бартош Филипяк бе най-резултатен в двубоя с 24 точки (1 ас, 56% ефективност в атака – +16).

Германският национал Мориц Райхерт добави 17 точки (4 блока, 1 ас, 46% ефективност в атака и 35% позитивно посрещане – +15).

Испанецът Игнасио Луенгас се отличи с 14 точки (1 блок, 59% ефективност в атака и 52% позитивно посрещане – +8) и бе избран за MVP на двубоя.

Cierpliwy to i k̶a̶m̶i̶e̶ń̶ zwycięstwo ugotuje! 🔥 🏐 #SUWBEL | #RazemMożemyWięcej https://t.co/1qXa1PAl5i — Ślepsk Malow Suwałki (@mks_slepsk) November 28, 2026

За гостите мароканският национал Зухаир Ел Грауи бе най-резултатен с 15 точки (3 блока, 40% ефективност в атака и 46% позитивно посрещане – +5).

Французинът Антоан Потро добави 13 точки (46% ефективност в атака и 61% позитивно посрещане – +5), а Матеуш Новак завърши с 12 точки (2 блока, 1 ас, 64% ефективност в атака – +9).

ПОЛША, ПЛЮСЛИГА

ШЛЕПСК МАЛОВ (СУВАЛКИ) – СКРА (БЕЛХАТОВ) 3:1 (29:31, 25:20, 25:18, 25:19)

ШЛЕПСК: Анхел Тринидад 2, Бартош Филипяк 24, Игнасио Луенгас 14, Мориц Райхерт 17, Павел Петрашко 9, Лукаш Усович 6 – Максимилиан Гранечни (либеро) – (Ян Новаковски, Максимилиан Лисон 1, Карол Янкевич, Марцел Хендзелевски)

Старши треньор: ПЬОТР ГРАБАН

СКРА: Гжегож Ломач 1, Аркадиуш Жакиета 2, Зухаир Ел Грауи 15, Антоан Потро 13, Матеуш Новак 12, Михал Шалаха 9 – Адам Ковалски (либеро) – (Блажей Биен, Игор Гробелни 6, Кайетан Токаюк 1)

Старши треньор: КШИШТОФ СТЕЛМАХ.

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