Георги Сеганов с 6 точки при победа на ИББ в Турция

Българският разпределител Георги Сеганов изигра много силен мач за Истанбул Бююкшехир Беледиеспор в турската волейболна Ефелер лига.

Истанбул се наложи у дома над Алтекма (Измир) с 3:0 (25:23, 28:26, 25:21) в двубой от 8-ия кръг на първенството.

Георги Сеганов игра като титуляр и в трите гейма и се отличи с 6 точки (2 блока, 1 ас, 100% ефективност в атака – +4).

🔵🔴 İBB Spor’dan evinde net skor 🔗 https://t.co/lImCYJwlsM https://t.co/f2emce7oXG — Voleybolun Sesi (@voleybolunsesi) November 28, 2026

Другият български волейболист в състава на Истанбул – Кристиян Алексов, остана неизползвана резерва и не взе участие в двубоя.

Естонският национал Рене Тепан бе най-резултатен в двубоя с 18 точки (2 аса, 59% ефективност в атака – +13).

Сръбската звезда Урош Ковачевич добави 12 точки (2 блока, 1 ас, 50% ефективност в атака и 48% позитивно посрещане – +8).

За гостите канадският национал Джаксън Йънг бе най-резултатен с 12 точки (1 блок, 55% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане – +5).

Джордан Юърт добави 9 точки, а Берк Дилменлер и Огузхан Таракчъ реализираха по 8 точки.

Истанбул записа петата си победа от началото на сезона и се изкачи на 4-о място във временното класиране с 15 точки (5 победи, 3 загуби). Алтекма е на 7-а позиция с 10 точки (4 победи, 4 загуби).

ИСТАНБУЛ ББСК – АЛТЕКМА (ИЗМИР) 3:0 (25:23, 28:26, 25:21)

ИСТАНБУЛ ББСК: ГЕОРГИ СЕГАНОВ 6, Рене Тепан 18, Урош Ковачевич 12, Хамди Еркан 4, Селим Йълдъз 4, Фуркан Дур 3 – Бату Ерджан Акбаба, Тугрул Мансур Дюздже (либеро) – (Батухан Авджъ, Еюп Енсар Демирбилер, Али Фазлъ)

АЛТЕКМА: Максим Буцулевич 3, Берк Дилменлер 8, Джордан Юърт 9, Джаксън Йънг 12, Абдулвахап Хан 2, Ниязи Улаш Докумаджъ 5 – Хюсеин Шахин (либеро) – (Баха Акгьоз, Туна Узункол 2, Йозгюр Карабаба 1, Паоло Дзонка 1, Огузхан Таракчъ 8).

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