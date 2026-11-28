Красимир Ангелов и Арис с тежка загуба на остров Крит

Българският волейболист Красимир Ангелов и неговият Арис (Солун) допуснаха категорично поражение в гръцкото първенство.

Арис отстъпи като гост на ОФИ (Ираклион) с 0:3 (14:25, 17:25, 15:25) в двубой от 6-ия кръг на Novibet Volley League пред 100 зрители.

Красимир Ангелов се появи в игра като резерва в първия и третия гейм, но не успя да запише точка. Българският волейболист изпълни два начални удара и посрещна един сервис.

Матей Михайлович и Райън Пул бяха най-резултатни за победителите с по 13 точки.

Михайлович записа 2 аса, 1 блок и 50% ефективност в атака (+9), а Пул се отличи с 1 ас, 1 блок, 46% ефективност в атака и 67% позитивно посрещане (+5).

Паскал Озокойе добави 10 точки (2 аса, 2 блока, 60% ефективност в атака – +10).

За Арис французинът Жулиен Винкелмюлер бе най-резултатен с 8 точки (1 ас, 27% ефективност в атака – +1).

Хараламбос Паксимадакис добави 7 точки, а бразилецът Майкон Морейра завърши с 6 точки.

Домакините демонстрираха сериозно превъзходство във всички основни елементи – от начален удар (8:2 аса), на блокада (7:2), в атака (53% срещу 35% ефективност) и на посрещане (74% срещу 48% позитивно посрещане).

ГЪРЦИЯ, NOVIBET VOLLEY LEAGUE – 6-И КРЪГ

ОФИ (ИРАКЛИОН) – АРИС (СОЛУН) 3:0 (25:14, 25:17, 25:15)

ОФИ: Михайло Митич 4, Матей Михайлович 13, Пеету Мякинен 6, Райън Пул 13, Мариос Стругаревич 8, Паскал Озокойе 10 – Йоргос Михелакис (либеро) – (Адонис Спилиотис)

Старши треньор: ЧЕДОМИР ИЛИЧ

АРИС: Лео Майер 4, Жулиен Винкелмюлер 8, Хараламбос Паксимадакис 7, Майкон Морейра 6, Ираклис Дервас 3, Йоргос Пендидис 2 – Христос Гкоцидис, Адонис Буракис (либеро) – (КРАСИМИР АНГЕЛОВ, Наполеон Франгулиди

тарши треньор: ЙОАНИС МЕЛКА.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google