Алекзандър-Уокър донесе драматичен триумф на Атланта в Бостън и първото място в групата

Атланта Хоукс спечели своята група в турнира за Купата на НБА, след като се наложи драматично над Бостън Селтикс с 87:86 като гост. И двата състава приключиха груповата фаза с баланс от три победи и едно поражение, но успехът в директния сблъсък осигури първото място на „ястребите“.

В герой за победителите се превърна Никийл Алекзандър-Уокър, който реализира последните четири точки за отбора си и завърши срещата с общо 20 пункта. Гардът първо разчупи равенството с успешен пробив при оставащи 54,3 секунди, а 2,6 секунди преди края хладнокръвно вкара два наказателни удара, за да осигури аванс от четири точки. Най-резултатен за Атланта бе Джейлън Джонсън с 24 точки, извеждайки тима си до пета поредна победа.

Nickeil Alexander-Walker : 20 points (6-19 shooting, 2-11 from 3 & 6-6 from the FT line), 4 rebounds, 3 assists & 2 steals in 32 minutes https://t.co/pCydr2w29F — Lee Harvey (@ben__zucker06) November 28, 2026

Защитата на гостите изигра ключова роля след почивката, ограничавайки домакините до едва 35 отбелязани точки през второто полувреме. Селтикс стреляха 41% от игра и допуснаха цели 26 грешки. Джейсън Тейтъм записа 20 точки, но не успя да се разпише в последната четвърт и загуби топката 3,8 секунди преди сирената при пасив от две точки. Дерик Уайт завърши с 13 точки за домакините, включително тройка със сирената, която само фиксира крайния резултат.

Jalen Johnson rises and hammers home the one-handed dunk 💥 https://t.co/RztwlwmvbE — ClutchPoints (@ClutchPoints) November 28, 2026

Бостън отново бе без Мичъл Робинсън, който пропусна четвърти пореден двубой заради заразяване с КОВИД-19. На негово място като титулярен център започна Немиас Кета, който се отличи с личен рекорд в кариерата от 22 борби, гарнирани с 11 точки.

Двубоят започна кошмарно за гостите, които изпитваха огромни трудности в стрелбата през първата част. Те пропуснаха 11 от първите си 12 опита и се оттеглиха на почивка с пасив от 39:51 след едва 28% успеваемост от игра и 6 от 25 от зоната за три точки. При изоставане от 50:65 в третата четвърт обаче Хоукс се вдигнаха на щурм и със серия от 20:4 затвориха частта, повеждайки за първи път в срещата.

JAYSON TATUM FOR THE WIN 🔥 https://t.co/N05xOe3DFF — BrickCenter (@BrickCenter_) November 28, 2026

С този резултат Атланта подобри баланса си на 12 победи и 6 загуби, докато Бостън (12-7) регистрира пето поражение в последните си шест мача. В неделя „ястребите“ гостуват на Ню Йорк, а „келтите“ ще търсят завръщане на победния път при визитата си на Сан Антонио.

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