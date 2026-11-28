Матей Казийски с 23 точки, Халкбанк на Радостин Стойчев с 8-а поредна победа в Турция

Българската волейболна легенда Матей Казийски изигра поредния си великолепен мач за Халкбанк (Анкара) в турската Ефелер лига.

Воденият от Радостин Стойчев тим се наложи драматично у дома над гранда Фенербахче (Истанбул) с 3:2 (27:25, 24:26, 23:25, 25:20, 15:12) в дербито на 8-ия кръг.

Халкбанк направи страхотен обрат, след като изоставаше с 1:2 гейма, и записа 8-ата си поредна победа от началото на сезона.

Матей Казийски игра като титуляр във всичките пет гейма и стана най-резултатен в двубоя с 23 точки (4 аса, 1 блок, 53% ефективност в атака и 35% позитивно посрещане – +13).

Бразилският национал Дарлан Соуза също реализира 23 точки (1 ас, 54% ефективност в атака – +12).

Белгийският национал Сам Деру, който е половинка на бившата българска националка Добриана Рабаджиева, също изигра много силен мач и се отличи със 17 точки (1 ас, 1 блок, 65% ефективност в атака и 35% позитивно посрещане – +12).

Другият български волейболист в състава на Халкбанк – Денислав Бърдаров, остана бе резерва, но не се появи в игра.

За Фенербахче Адис Лагумджия бе най-резултатен с 22 точки (2 аса, 1 блок, 56% ефективност в атака – +11).

Неговият брат Мирза Лагумджия добави 20 точки (1 блок, 66% ефективност в атака и 52% позитивно посрещане – +12).

Американската звезда Матю Андерсън завърши с 16 точки (2 аса, 2 блока, 38% ефективност в атака и 43% позитивно посрещане – +2), а Бедирхан Бюлбюл реализира 14 точки.

Халкбанк имаше превъзходство от начален удар (10:7 аса), докато Фенербахче бе по-добър на блокада (7:4).

Матей Казийски и компания продължават без загуба от началото на сезона в турското първенство.

ТУРЦИЯ, ЕФЕЛЕР ЛИГА – 8-И КРЪГ

ХАЛКБАНК (АНКАРА) – ФЕНЕРБАХЧЕ (ИСТАНБУЛ) 3:2 (27:25, 24:26, 23:25, 25:20, 15:12)

ХАЛКБАНК: Мурат Йенипазар 3, Дарлан Соуза 23, МАТЕЙ КАЗИЙСКИ 23, Сам Деру 17, Ахмет Самет Балтаджъ 2, Халит Куртулуш 4 – Волкан Дьоне-либеро (Йомерджан Бурак Карахан 1, Ертугрул Гази Метин 4, Умут Йоздемир-либеро, Джефри Джендрик)

Старши треньор: РАДОСТИН СТОЙЧЕВ

ФЕНЕРБАХЧЕ: Фернандо Крелинг - Качопа, Адис Лагумджия 22, Мирза Лагумджия 20, Матю Андерсън 16, Бартелеми Шиниенезе 7, Бедърхан Бюлбюл 14 – Джанер Денгин-либеро (Каан Гюрбюз 3, Бурутай Субашъ, Мухамед Кая)

Старши треньор: ТАНЕР АТИК.

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