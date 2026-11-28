Бранимир Грозданов с 18 точки в българското дерби с Калоян Балабанов в Турция

Българският волейболист Бранимир Грозданов изигра поредния си силен мач за Султанбейли Беледиеспор в турската Ефелер лига.

Бранимир Грозданов и неговият Султанбейли Беледиеспор се наложиха като гости над Сунгурлу Беледиеспор с Калоян Балабанов с 3:1 (20:25, 25:22, 25:20, 25:21) в двубой от 8-ия кръг, продължил 123 минути пред 700 зрители.

Бранимир Грозданов игра като титуляр във всичките четири гейма и стана най-резултатен в двубоя с 18 точки (3 блока, 58% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане – +12).

Абдулах Чам също реализира 18 точки (4 блока, 1 ас, 54% ефективност в атака и 48% позитивно посрещане – +10).

Хърватският диагонал Петър Дирлич добави 14 точки (2 блока, 44% ефективност в атака – +7).

Другият българин в двубоя – Калоян Балабанов, се появи в игра за Сунгурлу Беледиеспор в четвъртия гейм и записа 1 точка от ас (50% позитивно посрещане – -1).

Норвежецът Оскар Еспеланд бе най-резултатен за Сунгурлу със 17 точки (3 аса, 2 блока, 50% ефективност в атака и 41% позитивно посрещане – +14).

Кубинецът Османи Уриарте добави 15 точки (1 блок, 67% ефективност в атака и 62% позитивно посрещане – +9), а американският диагонал Кайл Енсинг завърши с 14 точки (1 блок, 1 ас, 39% ефективност в атака – +5).

Sultanbeyli’den bir galibiyet daha. SMS Grup Efeler Ligi Sungurlu BLD. Spor ⚫️🔴 1 - 3 Sultanbeyli BLD. Spor 🟡⚪️ (25-20) (22-25) (20-25) (21-25) 🔝 Oskar Espeland 1️⃣7️⃣ sayı Branimir Grozdanov 1️⃣8️⃣ sayı https://t.co/oGIVcI7CKn — Voleybol Günlüğü (@er_volley) November 28, 2026

Султанбейли демонстрира сериозно превъзходство на блокада (13:5), докато Сунгурлу бе по-добър от начален удар (9:5 аса).

Султанбейли записа втория си успех през сезона и заема 12-о място с 4 точки. Калоян Балабанов и Сунгурлу остават на последната, 14-а позиция с 2 точки и без победа.

ТУРЦИЯ, ЕФЕЛЕР ЛИГА – 8-И КРЪГ

СУНГУРЛУ БЕЛЕДИЕСПОР – СУЛТАНБЕЙЛИ БЕЛЕДИЕСПОР 1:3 (25:20, 22:25, 20:25, 21:25)

СУНГУРЛУ: Гьокхан Чатал 1, Кайл Енсинг 14, Османи Уриарте 15, Оскар Еспеланд 17, Фатих Ерен Угур 9, Огузхан Карасу 1 – Юмит Демир, Серкан Коджак (либеро) – (Ерен Канлъ, Огулджан Ятгън, КАЛОЯН БАЛАБАНОВ 1, Мехмет Ръфат Кантърджъоглу 7, Кемал Кайхан 2)

СУЛТАНБЕЙЛИ: Рафаел Кор 1, Петър Дирлич 14, БРАНИМИР ГРОЗДАНОВ 18, Абдулах Чам 18, Серджан Юксел Бидак 1, Чагатай Дурмаз 12 – Джанер Ергюл, Юнус Емре Ершахин (либеро) – (Тургай Доган, Йълмаз Юнер 1, Мустафа Джерватоглу).

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