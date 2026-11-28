Виктория Нинова блести в защита при голяма победа на Синсинати над №20 в САЩ

Българската волейболистка Виктория Нинова изигра великолепен мач за своя университетски отбор Синсинати Беъркетс в първенството на САЩ (NCAA).

Синсинати се наложи драматично у дома над 20-ия в националната ранглиста Бейлър с 3:2 (21:25, 25:19, 26:24, 19:25, 15:13).

Виктория Нинова бе над всички в защита за победителките, след като записа 18 спасявания, 2 асистенции и 1 ас. Българското либеро игра и в петте гейма на двубоя.

Сидни Нолан стана най-резултатна за Синсинати с 23,5 точки (22 успешни атаки).

Лигия Уилямс добави 16 точки, Нина Скрука се отличи с 15 точки, а Андреа Симовски завърши с 13,5 точки.

Разпределителката Анди Спайс записа 54 асистенции, 12 спасявания в защита и 6,5 точки.

За гостенките от Бейлър Ксения Рахманчик бе най-резултатна с 29,5 точки, а Виктория Дейвис добави 15,5 точки.

Любопитното е, че двата отбора завършиха двубоя с абсолютно еднакъв брой индивидуално отчетени точки – по 106.

Синсинати записа първата си победа над отбор от националната ранглиста през този сезон пред 1492 зрители в „Фифт Търд Арена“.

Виктория Нинова и съотборничките ѝ приключиха редовния сезон с актив от 14 победи и 14 загуби, като в конференцията Big 12 записаха 7 успеха и 11 поражения.

Сега Синсинати ще трябва да изчака решението на селекционната комисия на NCAA, която ще определи 64-те отбора, участващи във финалната фаза на националния шампионат.

Престижната победа над Бейлър е сериозен аргумент в полза на Синсинати, още повече че Big 12 е една от най-силните конференции в американския университетски волейбол.

Шансовете на Виктория Нинова и компания обаче остават ограничени заради баланса на отбора през сезона и отрицателния актив в конференцията. При определянето на участниците комисията взема предвид и силата на съперниците, позицията в ранглистата RPI и резултатите срещу водещите университетски отбори.

Синсинати запази надеждата си за участие във финалния турнир, но ще трябва да разчита на покана от селекционната комисия.

Окончателният списък с 64-те отбора ще бъде обявен в неделя, 29 ноември.

САЩ, NCAA – BIG 12

СИНСИНАТИ – БЕЙЛЪР 3:2 (21:25, 25:19, 26:24, 19:25, 15:13)

СИНСИНАТИ: Анди Спайс 6,5, Сидни Нолан 23,5, Андреа Симовски 13,5, Нина Скрука 15, Лигия Уилямс 16, Татяна Симеунович 7,5 – ВИКТОРИЯ НИНОВА-либеро 1 (Ава Ледебур, Кайла Хостетлър, Лилиан Ентенман 1, Кейт Лийич, Изи Бусиняни)

БЕЙЛЪР: Изабела Хагард 9, Ксения Рахманчик 29,5, Бейли Уорън 12,5, Виктория Дейвис 15,5, Мая Хемър 7, Надия Джонсън 4 – Морган Мадисън 1 (либеро) – (Тейлър Крейн, Лейси Тинел 0,5, Техани Улуфату 2, Джулс Ернандес, Грейс Карол 4, Ем Джей Маккърди).

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google