Деница Ангелова със 7 точки при престижна победа на Маями

Българската волейболистка Деница Ангелова и нейният университетски отбор Маями Хърикейнс завършиха редовния сезон в американското първенство NCAA с престижна победа.

Маями се наложи у дома над 19-ия в националната ранглиста Северна Каролина с 3:1 (25:23, 19:25, 25:16, 25:21).

Деница Ангелова игра във всичките четири гейма и се отличи със 7 точки (1 ас, 2 участия в блокада и 40% нетна ефективност в атака). Българката реализира 5 точки от 10 атаки.

Рут Мартинес бе най-резултатна в двубоя с 26 точки (2 участия в блокада и 29,1% нетна ефективност в атака).

Азия Харви добави 16,5 точки, а Соня Данилович и Ариана Родригес завършиха с по 8,5 точки.

Разпределителката Ариана Родригес се отличи още с 45 асистенции, 4 аса и 9 спасявания в защита.

Либерото Габи Аройо записа 24 спасявания в защита.

За гостенките Сафи Хамптън бе най-резултатна с 13 точки, а Челси Торп добави 10,5 точки.

Маями демонстрира сериозно превъзходство в атака (59:40), от начален удар (6:3 аса) и в защита (60:52 спасявания).

Деница Ангелова реализира последната точка в третия гейм, а в заключителните моменти на четвъртата част отново имаше принос за успеха на домакините.

Маями завърши редовния сезон с 18 победи и 11 загуби, като в конференцията ACC записа впечатляващите 16 успеха и само 4 поражения. Тимът спечели 9 от последните си 10 двубоя.

Деница Ангелова и съотборничките ѝ имат сериозни шансове да попаднат сред 64-те отбора във финалната фаза на NCAA. През сезона Маями победи три отбора от Топ 25 на националната ранглиста – №5 СМУ, №23 Станфорд и №19 Северна Каролина.

Маями се надява да се класира за шеста поредна година за финалния турнир на националното първенство.

Селекционната комисия ще обяви участниците на 29 ноември в 18:00 часа американско източно време (01:00 часа българско време на 30 ноември).

САЩ, NCAA – ACC

МАЯМИ ХЪРИКЕЙНС – СЕВЕРНА КАРОЛИНА 3:1 (25:23, 19:25, 25:16, 25:21)

МАЯМИ: Ариана Родригес 8,5, Рут Мартинес 26, Соня Данилович 8,5, Азия Харви 16,5, ДЕНИЦА АНГЕЛОВА 7, Логан Уайли 3,5 – Габи Аройо 1 (либеро) – (Били Райтер, Оливия Дърст, Сталена Ван Дюсен)

СЕВЕРНА КАРОЛИНА: Зоуи Берендт, Челси Торп 10,5, Сафи Хамптън 13, Бриджит Малоун 8,5, Лейни Смит 8,5, Джаки Тейлър 8,5 – Сиена Коца (либеро) – (Лорън Шутър 0,5, Меган Клифърд 0,5, Джулия Болингър 1, Карли Маркъм 1)

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