Дария Великова отпадна на полуфиналите на двойки в Тунис

Дария Великова отпадна на полуфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

22-годишната българка и Астрид Ваня Бруне Олсен (Норвегия), които са поставени под номер 1, отстъпиха в спор за място на финала от третите в схемата Чой Сео Юн (Република Корея) и Аружан Сагандикова (Казахстан) с 2:6, 7:5, 9-11 за час и 29 минути на корта.

След като си размениха по един сет, в шампионския тайбрек Великова и Олсен поведоха с 9-8, но загубиха следващите три разигравания, а с това и срещата.

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