Христина Вучкова с 12 точки и 5 блока за победа на Тулица в Русия

Бившата националка Христина Вучкова изигра поредния си силен мач в руската Суперлига.

Българската волейболистка и нейният Тулица (Тула) записаха домакинска победа над беларуския Минчанка (Минск) с 3:1 (25:27, 25:16, 25:17, 25:18) в двубой от 10-ия кръг на първенството, продължил 118 минути.

Христина Вучкова игра като титуляр и в четирите гейма и се отличи с 12 точки (5 блока, 54% ефективност в атака – +10).

Българката бе най-добрата блокировачка в двубоя.

Валерия Турчина стана най-резултатна за победителките с 16 точки (1 блок, 47% ефективност в атака – +11).

Александра Мамедова добави 14 точки (2 аса, 46% ефективност в атака и 29% позитивно посрещане – +3), а Екатерина Полякова се отличи с 13 точки (5 аса, 2 блока, 55% ефективност в атака – +6).

За гостенките Рената Агаркова и Зарина Воситова реализираха по 13 точки.

Тулица демонстрира превъзходство на блокада (12:8), от начален удар (9:7) и в ефективността в атака (45% срещу 32%).

В следващия кръг на 2 декември Христина Вучкова и Тулица гостуват на Заречие (Одинцово).

РУСИЯ, СУПЕРЛИГА – 10-И КРЪГ

ТУЛИЦА (ТУЛА) – МИНЧАНКА (МИНСК) 3:1 (25:27, 25:16, 25:17, 25:18)

ТУЛИЦА: Рада Перович 6, Валерия Турчина 16, Александра Мамедова 14, Екатерина Соколчик 12, ХРИСТИНА ВУЧКОВА 12, Екатерина Полякова 13 – Наталия Някина (либеро) – (София Сичова 1, Наталия Малих)

Старши треньор: ИГОР ЖАКИЧ

МИНЧАНКА: Маргарита Виголовская 3, Зарина Воситова 13, Рената Агаркова 13, Ксения Глинская 5, Елена Вишинская 5, Надежда Владико 7 – Виолета Лаврушко (либеро) – (Дария Савчук, Надежда Смирнова 4, Юлия Барташевич, Кристина Казецкая, Елизавета Горная 2, Вероника Зарубо)

Старши треньор: АЛЕКСАНДЪР ПЕРЕПЬОЛКИН.

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