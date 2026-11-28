Грозен инцидент: Фен нападна Лука Дончич

Баскетболистите на Лос Анджелис Лейкърс изпуснаха аванс от цели 20 точки и претърпяха поражение от Сан Антонио Спърс с 96:99 в драматичен двубой за Купата н НБА, а горчивината от загубата бе подсилена от напрегнат инцидент край паркета, при който привърженик изблъска Лука Дончич.

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Броени мигове след края на срещата словенската суперзвезда влезе в остра разправия с двама фенове на първия ред, което наложи незабавната намеса на охраната в залата.



Кадрите от телевизионното излъчване на Амазон Прайм Видео показват как Дончич се насочва към съблекалнята за гости, когато жена от трибуните му подхвърля реплика. Звездата на Лейкърс небрежно хвърли бялата си лента за ръка към нея и продължи към тунела, но само секунди по-късно се върна, за да си я прибере.

A fan SHOVES Luka Doncic after Luka threw something and hit his wife 😳 https://t.co/tJ42TV4YyS — Hater Report (@HaterReport) November 28, 2026

В този момент напрежението ескалира. Мъжът, седящ до въпросната жена, вдигна лентата от земята, подаде я на Дончич, след което изблъска с дясната си ръка петкратния участник в Мача на звездите, докато той се отдалечаваше.



Дончич моментално спря и се обърна, но съотборникът му Джаред Вандербилт се намеси решително и предотврати по-сериозен сблъсък, преди самият той да потърси сметка от запалянкото и да размени остри думи с него. Охранителите реагираха светкавично и изгониха агресивния зрител от съоръжението, докато Лука се прибра в съблекалнята.

Какво сподели Лука Дончич за инцидента?

По време на пресконференцията след двубоя Лука Дончич бе помолен да разясни ситуацията и причината за възникналия конфликт:

„Просто хвърлих лентата си, както правя почти след всеки мач. След това чух, че тя не я иска, върнах се да си я взема и тогава той просто ме изблъска. Накрая я дадох на друг човек“, заяви той.

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