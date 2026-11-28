31 точки на Дончич не стигнаха, Спърс повалиха Лейкърс след драматичен обрат

Сан Антонио Спърс си осигури класиране за директните елиминации в турнира за Купата на НБА, след като постигна драматичен обрат и се наложи над Лос Анджелис Лейкърс с 99:96.

Стефон Касъл изигра впечатляващ двубой за победителите, реализирайки 26 точки при стрелба 10 от 15 от игра. Френската звезда Виктор Уембаняма допринесе мощно за успеха с „дабъл-дабъл“ от 25 точки и 16 борби.

STEPHON CASTLE TONIGHT: • 26 POINTS • 9 ASSISTS • 4 REBOUNDS • 4/7 3PM • 10/15 FG https://t.co/XK9eAOlBOZ — Bala (@BalaPattySZN) November 28, 2026

Един от най-важните моменти в мача настъпи 43,4 секунди преди края. След пропуск на Уембаняма от наказателната линия Ди'Арън Фокс овладя ключова борба в нападение и комбинира с Касъл, който вкара тройка за аванс от 96:90 в полза на домакините.

"PICKS IT UP LIKE IT'S AN ORANGE." 😲🍊 Wemby grabs the loose ball with one hand and scores! https://t.co/bZJVwYMuv6 — NBA (@NBA) November 28, 2026

В редиците на Лос Анджелис Лука Дончич беше най-резултатен с 31 точки, но усилията му се оказаха недостатъчни за състава на гостите, който отпада от надпреварата за трофея. Остин Рийвс завърши с 21 точки, а Уокър Кеслър регистрира 10 точки и 13 овладени топки под коша.

LUKA DONCIC STEP BACK THREE https://t.co/R06hEQwpp3 — Lakers Empire (@LakersEmpire) November 28, 2026

Рийвс се разписа пет пъти от девет опита зад арката, като негова далечна тройка 34 секунди преди финалната сирена намали изоставането на калифорнийци до 93:96. Секунди по-късно Фокс допусна грешка при дрибъла, което позволи на Джейк ЛаРавия да отбележи два наказателни удара. Фокс обаче бързо се реваншира и с два точни изстрела от фаул линията 6,6 секунди преди края оформи преднина от 98:95 за Спърс.

AUSTIN REAVES CUTS THE LEAD TO 3 https://t.co/p06fmuFbRB — Lakers Lead (@LakersLead) November 28, 2026

Тексасци съумяха да преодолеят изключително слабото си представяне преди почивката. През първата част Сан Антонио отбеляза едва 14 точки при стрелба 7 от 18, а на полувремето изоставаше с 38:54, записвайки най-ниската си резултатност за четвърт и за полувреме през настоящата кампания. След паузата обаче домакините преобразиха играта си, спечелиха третия период с категоричното 30:14 и изравниха резултата на 68:68 чрез тройка на Келдън Джонсън две секунди преди края на частта.

В заключителния период Касъл наниза две последователни тройки, извеждайки Сан Антонио напред при 81:73. Второто му успешно изпълнение дойде след борба в атака на Картър Брайънт, който завърши с три точки, три борби и ключови отигравания в защита по време на силната серия на тима.

Сан Антонио достигна до финала за Купата на НБА през миналия сезон, където отстъпи пред Ню Йорк Никс. В следващите си мачове от редовния сезон в неделя Лейкърс ще гостува на Мемфис, докато Спърс приема у дома състава на Бостън.

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