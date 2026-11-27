Дузпа с червен картон помогна на Кристъл Палас срещу Сосиедад

Шампионът от Лига на конференциите Кристъл Палас записа трудна победа с 2:1 над Реал Сосиедад в мач от петия кръг на основната фаза на Лига Европа. До по-малко от 20 минути преди края на “Селхърст Парк” домакините даже губеха в резултата, но все пак успяха да осъществят обрат, за който помогна и червен картон за играч на съперника.

За клуба от Премиър лийг това е втори успех в надпреварата и едва втори в последните десет срещи във всички турнири.

Баските поведоха в 66-ата чрез Мамаду Сар.

Малко след това нападателят на “орлите” Жан-Филип Матета беше фаулиран в наказателното поле, а извършилият нарушението Йон Мартин беше изгонен за втори жълт картон. Самият Матета превърна дузпата в гол за 1:1.

В 81-вата Дуайт Макнийл реализира за 2:1 след атрактивна асистенция на друга от резервите - Йорген Странд Ларсен.

До края футболистите на Кристъл Палас получиха още една дузпа, но тя беше пропусната от Йереми Пино.

Това е втора загуба в Лига Европа за Реал Сосиедад.

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