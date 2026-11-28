Без трима титуляри, но с 60 точки от пейката Детройт изхвърли Милуоки от Купата на НБА

Силно включване на резервната скамейка и 22 точки от Айзея Джо помогнаха на Детройт Пистънс да преодолеят кошмарно начало и да се наложат над Милуоки Бъкс със 113:98 в среща от турнира за Купата на НБА.

С този успех Детройт оглави Група А на Източната конференция с баланс от три победи и едно поражение, като изпревари Торонто Раптърс и Орландо Меджик благодарение на по-добро точково съотношение.

Пистънс си осигуриха домакинство в елиминационната фаза и запазват шансове за първата позиция в конференцията. В същото време съставът на Милуоки напусна турнира без нито един успех след четири поредни загуби в групата.

Menés de 16 points, les Pistons renversent les Bucks et s'imposent finalement 113-98 ! Isaiah Joe termine meilleur scoreur de Detroit avec 22 PTS et 5/12 3PT. #DetroitBasketball #FearTheDeer #NBA https://t.co/C4t1eZ9IT9 — Choke & Clutch - Média NBA 🏀 (@ChokeClutch_com) November 28, 2026

Домакините, които имаха седем състезатели с двуцифрен точков актив, бяха лишени от трима основни титуляри. Кейд Кънингам изгледа мача от трибуните заради проблем с коляното, а Джейлън Дюрън и Дънкан Робинсън продължават своето дългосрочно възстановяване съответно от травми в бедрото и квадрицепса.

В отсъствието на водещите фигури резервите на Детройт изиграха ключова роля, реализирайки общо 60 точки срещу 53 за титулярната петица. Пол Рийд и Елайджа Харклес допринесоха с по 14 точки за успеха. За гостите от Милуоки новобранецът Брейдън Бърис завърши с 23 точки, а Тайлър Хиро отбеляза 20.

this would’ve been an all time paul reed sequence if lanier made the three - clamping myles turner, rips the ball right from him - behind the back handoff to lanier https://t.co/Oxup8SO4V8 — Paige (@paigeotto_) November 28, 2026

Двубоят започна по отличен начин за Бъкс, които натрупаха аванс от 19:3. Това принуди старши треньора на Пистънс Джей Би Бикърстаф да замени изцяло титулярния си състав. Ходът му даде моментален резултат – втората петица съкрати изоставането от 16 точки, а серия от 15:2 през втората четвърт изведе тима напред. На полувремето Милуоки водеше с 50:48, след като стартовите играчи на Детройт бяха записали скромните 12 точки за две части.

ELIJAH. HARKLESS. https://t.co/dwpNihVlJE — Detroit Pistons (@DetroitPistons) November 28, 2026

След паузата дойде решаващият момент в срещата. Детройт отбеляза впечатляващите 42 точки в третата четвърт, в която осем различни състезатели се разписаха, а точна стрелба от тройката на Данис Дженкинс със сирената фиксира резултат 90:78.

DANISS JENKINS FROM NEAR HALFCOURT TO BEAT THE Q3 BUZZER 🎯 https://t.co/HPbiEJXuOg — NBA (@NBA) November 28, 2026

В средата на последната част напрежението на паркета ескалира. Майлс Търнър хвърли топката в гърба на Осар Томпсън, което предизвика спречкване и наложи намесата на треньорите и съдиите. След инцидента и двамата баскетболисти получиха технически нарушения.

Ausar bullies Myles Turners then pushes him😭😭😭😭😭😭 https://t.co/qOwQTn1h9K — 〽️ (@UnbiasedPiston) November 28, 2026

В оставащото време домакините доминираха изцяло с атрактивни забивки, като общо девет играчи се разписаха през второто полувреме, завършило с 64 точки за тима от Мичиган.

Brayden Burries scored a game-high 23 points. 23 PTS | 6 REB | 2 3PM | 53% FG https://t.co/JQqBHAncDo — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 28, 2026

В следващите си мачове Милуоки приема Оклахома Сити в събота, докато Детройт ще бъде домакин на Орландо в неделя вечер.

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