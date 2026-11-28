Далас завърши без загуба в групите на Купата на НБА след зрелищен обрат срещу Финикс

Изгряващата звезда Купър Флаг отбеляза 34 точки и поведе късния щурм на Далас Маверикс за драматичния успех със 113:109 над Финикс Сънс, благодарение на който тексасците завършиха груповата фаза на турнира за Купата на НБА без нито едно поражение.

Далас вече си беше осигурил първото място в Група А на Западната конференция след победи в първите си три мача от надпреварата. В същото време Финикс приключи турнира с баланс от една победа и три загуби, след като пропиля преднина от цели 21 точки пред собствена публика.

Флаг демонстрира изключителна всестранна игра за малко под 42 минути на паркета, като към актива си добави осем асистенции, седем борби, пет откраднати топки и четири блокирани изстрела. За Далас това е пети пореден триумф в турнира.

COOPER FLAGG WITH A TRIO OF BUCKETS IN THE CLUTCH 🤯 DOWN 3: BUCKET. DOWN 1: GO-AHEAD BUCKET. UP 1: EXTENDS THE LEAD. 34 PTS | 7 REB | 8 AST | 5 STL | 4 BLK MAVS GO 4-0 IN GROUP PLAY AND CLINCH HOME-COURT IN KNOCKOUT ROUNDS! https://t.co/h1zfBtLHw9 — NBA (@NBA) November 28, 2026

В редиците на домакините Девин Букър бе най-резултатен с 31 точки.

Кулминацията в мача настъпи в заключителните секунди. Минута и 24 секунди преди края Флаг реализира изстрел от средна дистанция, стопявайки пасива на Далас до 105:106. След като Букър пропусна от зоната за три точки, Флаг изведе Маверикс напред с добавка при оставащи 56 секунди.

DEVIN ARMANI BOOKER. CLUTCH. https://t.co/XLWZDkrMCp — CantGuardBook (@CGBBURNER) November 28, 2026

Последва нов пропуск на Букър от средна дистанция, а 22,6 секунди преди сирената Флаг отбеляза стрелба с обръщане за 109:106. Макс Кристи реализира два наказателни удара, за да покачи разликата на пет точки.

Букър върна интригата с точна тройка пет секунди преди края за 109:111, но с нови два успешни фаула Кристи подпечата победата на гостите.

Cooper Flagg gets the steal, runs the floor, and flushes the lob from Max Christie 💥 https://t.co/DjjVbxRbA7 — Mavs Nation (@MavsNationCP) November 28, 2026

Кристи приключи двубоя с общо 16 точки, а Наджи Маршал се включи с 14 за победителите. За Финикс, които се прибраха у дома след успешно турне с четири победи от пет мача, Колин Гилеспи добави 14 точки.

В следващия си мач Далас приема Бостън в понеделник вечер, докато за Финикс предстои гостуване на Юта в неделя.

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