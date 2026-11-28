Скандал в Боливия: съдия удари вратар на финала за Купата

Нечуван инцидент и проява на крайна агресия белязаха финала за Купата на Боливия. След края на реванша между Реал Потоси и Олуейс Реди главният съдия Жорди Алеман удари с юмрук вратаря Кристиан Мартинес в момент на огромно напрежение, довел до вълна от червени картони и извеждане на съдийската бригада под засилена полицейска охрана.

Реал Потоси не успя да навакса пасива от 1:3 от първата среща и след нулево равенство у дома отстъпи трофея на Олуейс Реди. Страстите се нажежиха още в добавеното време, когато Кевин Вийегас получи директен червен картон за грубо нарушение, оставяйки домакините с десет души на терена. Най-грозните сцени обаче настъпиха веднага след последния съдийски сигнал, когато недоволни от съдийските отсъждания играчи наобиколиха Жорди Алеман с бурни протести.

В разразилото се меле боливийският арбитър реагира изключително невъздържано и нанесе юмручен удар на аржентинския страж Кристиан Мартинес, чиято уста бе разкървавена. След това съдията показа още четири червени картона на състезатели и изгони трима представители на спортно-техническия щаб на Реал Потоси, преди силите за сигурност да го изведат от терена.

По-късно Мартинес призна, че е провокирал рефера с тежки обиди, потвърждавайки, че го е пратил „по дяволите“ и е пожелал „смъртта на майка му“ непосредствено преди физическата саморазправа. Въпреки сериозността на инцидента вратарят използва социалните мрежи, за да обяви, че няма да предприема съдебни действия.

„След случилото се в края на реванша от финала за Купата срещу Олуейс Реди, където бях ударен с юмрук от съдията Жорди Алеман Пералта, реших да не завеждам съдебни искове или жалби пред спортните органи“, поясни Мартинес в свое изявление.

Аржентинецът подчерта желанието си да успокои напрежението: „Намерението ми е да оставя този епизод в миналото и да предотвратя по-нататъшни конфликти, като оставам на разположение на компетентните органи за всякакви необходими разяснения. Нищо не бива да помрачава изключителния сезон, който направихме. Борихме се до последната минута и дадохме всичко от себе си на терена за тази фланелка.“

Боливийската футболна федерация все още не е оповестила официалното наказание за Жорди Алеман. Според дисциплинарния правилник на централата обаче реферът може да бъде лишен от права за срок до три години, както и да получи глоба в размер на 20 минимални работни заплати.

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