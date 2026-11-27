Хамилтън с оптимистична прогноза за отношенията му с Леклер

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън изрази увереност, че той и съотборникът му във Ферари Шарл Леклер ще намерят изход от създалата се напрегната ситуация помежду им.

Пилотите на Черните кончета се сблъскаха на пистата по време на надпреварата в Лас Вегас в спор за шестата позиция, като стюардите санкционираха Леклер с 10 секунди за маневрата му. Инцидентът се случи едва две седмици след като двамата проведоха разговори заради контакт в откриващата обиколка в Мексико Сити, който изигра ключова роля за пропуснатата победа на тима. По-рано през кампанията те имаха съприкосновение и на старта на „Монца“, където британецът загуби позиции след преминаване през чакъла.

"There's nothing clearer than the love I have for the team" Charles Leclerc discusses the criticism faced online recently 🗣️ #F1 #QatarGP https://t.co/Rnkm27XMhu — Formula 1 (@F1) November 26, 2026

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След последния инцидент в Лас Вегас ръководителят на италианския отбор Фред Васьор заяви категорично, че тимът ще наложи строги мерки занапред. Въпреки че и двамата състезатели запазиха мълчание относно евентуални санкции, Хамилтън демонстрира оптимизъм за бъдещето на партньорството им.

„Ще намерим решение - коментира британецът пред медиите в Катар. - В края на краищата ние сме съотборници и вярвам, че винаги си вадим поуки от подобни ситуации, макар отстрани понякога да не изглежда точно така. От този труден етап ще извлечем нужните уроци. Продължавам да вярвам във всичко, което изграждаме, и в усилията, които полагаме зад кулисите.“

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Настоящият сезон се оказа поредното сериозно изпитание за Ферари в опита на тима да се намеси в битката за световната титла. Въпреки разочарованията, Хамилтън наблегна на положителните аспекти в представянето на Скудерията.

„Целта, с която дойдохме тук, е да върнем Ферари обратно на върха. Годината беше изключително предизвикателна, но е твърде лесно да се концентрираме само върху негативите. Аз предпочитам да гледам добрите страни – борим се за второто място при конструкторите. Записахме победи и чисто като шаси разполагахме с най-добрата кола. Всичко това е благодарение на невероятните специалисти във фабриката, които неуморно подготвяха подобрения. Безкрайно се гордея с тях.“

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„Липсваше ли ни скорост на правите? Да, но точно върху това ще се съсредоточим за следващия сезон. Ако успеем да се мобилизираме и да направим крачка напред в тази област, според мен догодина ще бъдем изключително силни. Опитвам се да мисля за позитивите, защото най-лесното нещо в живота е да се хванеш за лошото. Предпочитам да помня постигнатото – през този сезон направихме наистина страхотни неща заедно“, завърши британският пилот.

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Снимки: Gettyimages