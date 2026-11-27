Андреа Кими Антонели изрази желание да си партнира с Макс Верстапен

Новият световен шампион във Формула 1 Андреа Кими Антонели заяви, че с готовност би се състезавал редом до Макс Верстапен в надпревара за издръжливост на легендарната Северна дъга на „Нюрбургринг“.

През изминалата година нидерландецът записа няколко участия на емблематичното германско трасе, като най-значимото сред тях бе участието в „24 часа на Нюрбургринг“ през май. 4-кратният световен шампион често говори за страстта си към състезанията за издръжливост и вече даде да се разбере, че планира да се посвети по-сериозно на този тип надпревари, след като прекрати кариерата си във Формула 1.

Heading into the penultimate round of the season 🙌 The drivers arrive in Qatar! 🤩 #F1 #QatarGP https://t.co/mGTq60oyKd — Formula 1 (@F1) November 26, 2026

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Антонели също не крие амбицията си да седне зад волана на състезателен автомобил на „Нордшлайфе“.

„Говорихме за това - сподели италианецът пред медиите. - Първо обаче трябва да убедим големия шеф – Тото Волф. Нужно е да продължа да побеждавам, за да си осигуря най-добрия шанс за това. Но в бъдеще това определено е нещо, което бих направил с огромно удоволствие, особено на „Нордшлайфе“, тъй като това е една от мечтаните от мен писти.

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Следващото издание на „24 часа на Нюрбургринг“ ще се проведе през последния уикенд на май, което предотвратява пряко засичане с календара на Формула 1. Мащабната предварителна подготовка, изисквана от надпреварата, обаче остава сериозна пречка пред състезателите, ангажирани в натоварения график на световния шампионат.

Въпреки това Антонели подчертава, че се надява на бъдещо участие там, като евентуално партньорство с Верстапен би направило изживяването още по-специално.

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„Направих само една обиколка със стандартен автомобил и усещането беше направо невероятно – трасето е напълно безумно - допълни пилотът. - Много бих искал да се състезавам там някой ден, а ако успеем да бъдем в един отбор с Макс, ще бъде още по-хубаво. Но дори и без това, просто умирам да карам на тази писта.“

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Снимки: Gettyimages