България се върна в София с рекорд: 10 350 души на трибуните за драмата с Дания

Точно 10 350 зрители подкрепиха българските баскетболисти при победата с 87:84 над Дания в четвъртък вечерта. Броя на феновете по трибуните на „Арена София“ посочи Николай Рашков след първия мач на мъжкия национален отбор в столицата от повече от 12 години.

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„Мисля, че днешният ден е един истински празник за българския баскетбол. Ако може да говорим в цифри, в залата имаше 10 350 човека за националния отбор в София“, каза Рашков. Според него посещаемостта е постижение и предвид факта, че същата вечер Левски и ЦСКА са играли в евротурнирите.

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Интересът към двубоя накара Българската федерация по баскетбол да отвори допълнителни сектори, след като феновете изкупиха първоначално пуснатите 9704 билета. Зрителите видяха драматична развръзка – Александър Везенков изравни за 84:84 минута преди края, а 26 секунди преди сирената подаде на Константин Тошков за победната тройка.

Рашков поздрави първо публиката и благодари на националите за усилията им. Той отличи специално Везенков, който изигра два мача в рамките на 48 часа и завърши с 27 точки срещу Дания. „Шапки долу за Александър Везенков и поздравления за всички баскетболни фенове“, каза Рашков.

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