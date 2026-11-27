Торнике Шенгелия с невероятно представяне въпреки личната си трагедия

Само вечер след мач от Евролигата в Дубай Торнике Шенгелия изигра близо 44 минути за Грузия в Атина. Капитанът завърши с 25 точки, 11 борби и 5 асистенции при победата с 92:88 след продължение над Гърция в европейските квалификации за Световното първенство през 2027 г.

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След двубоя съотборникът му Дуда Санадзе сподели, че по пътя към гръцката столица Шенгелия е научил за смъртта на баба си. Капитанът е пристигнал в Атина около три часа сутринта, а същата вечер е излязъл на паркета с националния екип.

„Той е от онези хора, които никога не биха ми дали разрешение да кажа това“, призна Санадзе на пресконференцията. „Но все пак искам да го кажа, защото има много неща, които той прави, за които никой не говори.“

За Санадзе именно решението на капитана да бъде до съотборниците си е заслужавало да се чуе след победата: „И въпреки това излезе на терена и игра за всички“, допълни той.

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