Селекционерът на Дания: Ерез Битман: За да спрем Сашо Везенков, може би трябваше да се обадим на полицията

Ерез Битман призна с усмивка колко трудно е било за Дания да опази Александър Везенков при загубата с 84:87 от България в „Арена София“. Българското крило завърши с 27 точки и имаше решаваща роля в последната минута. Везенков първо изравни за 84:84 с кош и наказателен удар, а 26 секунди преди края намери Константин Тошков за победната тройка.

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„За да спрем Сашо Везенков, може би трябваше да се обадим на полицията“, пошегува се селекционерът на Дания. Битман обясни, че датчаните са изучавали играта на Везенков преди срещата с идеята да ограничат влиянието му. „Невероятен мач за него“, каза треньорът.

Въпреки разочарованието от загубата Битман открои реакцията на своите играчи след ранното изоставане с 5:18. Резервите помогнаха на Дания да се върне в мача пред 11 000 зрители, дошли за първото домакинство на българските национали в София от 12 години. За някои от датчаните това е бил един от малкото им мачове с националния екип пред толкова многобройна публика.

Битман посочи и разликата в защитата на отбора си след почивката. България отбеляза 51 точки през първото полувреме, но през второто датчаните ограничиха домакините до 36 и дори поведоха с три точки в заключителните минути. Според селекционера в толкова равностоен двубой един пропуск или една борба в нападение могат да решат изхода. Този път последната дума имаха Везенков и Тошков.

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