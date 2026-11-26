Йордан Минчев след победата над Дания: „Справихме се добре с напрежението от публиката и очакванията“

Йордан Минчев завърши с 13 точки и 10 борби за победата на България над Дания с 87:84 в „Арена София“. След двубоя националът призна, че българите са се отпуснали след силното начало, и отличи Александър Везенков и Константин Тошков за решаващото им отиграване 26 секунди преди края.

Спечелете незабравимо изживяване: гледайте Александър Везенков на живо в мега-дербито с ПАО

„Доволен съм от победата и атмосферата“, каза Минчев, но добави, че и той, и съотборниците му могат да покажат повече. „Отпуснахме се и датчаните показаха много силна игра, която не очаквахме, и реално бяха твърде близо през цялото време, но благодарение на Сашо и Косьо с тази тройка в края успяхме да победим.“

Минчев отхвърли предположението, че националите са прегорели пред пълните трибуни. Според него ранният аванс е довел до отпускане в защитата, а гостите са се възползвали със силна стрелба от дистанция. „Дадохме страшно много пространства на датчаните в нападение“, обясни той. „Смятам, че се справихме добре с напрежението от публиката и очакванията. Щом завършваме деня с победа, значи всичко е наред.“

На въпрос дали „Арена София“ трябва да остане домакин на националите Минчев отговори, че силно се надява отборът да продължи да играе в столицата. Той призна, че ще му липсва и „Арена Ботевград“, където досега е играл домакинските си мачове с националния екип. „Но и други градове заслужават да посетим и да играем домакински мачове там.“

Минчев се обърна и към най-малките фенове в залата: „Благодаря на децата, пожелавам им да бъдат тук и да продължават да ни дават такава енергия и да ни дават толкова много усмивки.“

За промяната в клубната си кариера националът обясни, че през последните три седмици не се е чувствал добре. „Очевидно нещата не се получаваха както си представях там“, призна Минчев. Той добави, че е намерил добра възможност и се надява промяната да му помогне да върне свежестта в играта си.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Стани част от отбора. Вземи своя екип на националния отбор по баскетбол в новия онлайн магазин: https://teambulgariabasket.bg/