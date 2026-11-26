Александър Везенков: Публиката показа, че вижда нещо в нас

Александър Везенков благодари на феновете, изпълнили „Арена София“ за победата на България над Дания с 87:84. Крилото завърши с 27 точки и подаде на Константин Тошков за победната тройка 26 секунди преди края. След мача Везенков призна, че е имал съмнения дали двубоят ще напълни залата.

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„Аз имах леки съмнения – не заради хората, а защото Дания не е това име, което да е много популярно. Но публиката показа, че вижда нещо в нас, което е много позитивно. Залата е заета често от други мероприятия, но когато може, трябва да се играе в нея“, каза Везенков.

Според него националите са имали и по-силни мачове през годините, но този път са взели победата, която ги приближава до целта. „Само победата е важна. Остава един мач с Румъния, с който можем да си гарантираме истинските квалификации.“ До следващата среща през февруари играчите ще се върнат към ангажиментите си в клубовете.

„Благодаря на феновете, които дойдоха и показаха, че имат такава обич към баскетбола и подкрепят този нов отбор.“ Везенков призова за търпение и посочи, че целта е България да стигне до същинските квалификации и да се бори за място на европейското първенство.

За Везенков двубоят с Дания бе шести мач в рамките на 11 дни. „Аз казах, че искам да играя. Бяха притеснени, което е нормално. Каквато и умора да има, дадох всичко от себе си“, сподели той. „Сега е време за една хубава вечеря и довиждане“, пошегува се Везенков.

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