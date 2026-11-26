Любомир Минчев след победата над Дания: За мен не играхме добре

Селекционерът на България Любомир Минчев посочи защитата и допуснатите точки на бърза атака като основни проблеми при победата с 87:84 над Дания в „Арена София“. Според него най-важното е, че националите са запазили предимството, което си извоюваха в Румъния. Целта е през февруари тимът да си осигури първото място в групата.

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„Хубавото е, че победихме. Това е най-хубавото от всичко. За мен не играхме добре“, каза Минчев след двубоя. „Коренно различен мач от този, който изиграхме в Румъния. Нито в защита бяхме добре, нито в транзиция. Позволихме доста точки от бърза атака. Това до голяма степен ги държа близо в мача.“

Минчев открои първата четвърт, в която България поведе с 28:24, но позволи на съперника да бележи лесно. „В първата четвърт допуснахме 18 лесни точки. Това беше основното. Те от постепенно нападение имаха два коша. Втората част се разиграха и други играчи и вкараха, но ние им позволихме.“

За стрелбата на датчаните от дистанция селекционерът отбеляза, че българите са познавали силните им стрелци. По думите му съперникът е успял да вкара дори от 9–10 метра, но пропуските на други добри стрелци са внесли баланс.

На въпрос за Коди Минчев отговори кратко: „Ние сме се готвили по един и същи начин – дали с него, дали без него.“

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