Силвестър Педерсен след мача с България: „Страхотна публика и страхотна атмосфера“

Датският национал Силвестър Педерсен похвали публиката в „Арена София“ след загубата с 84:87 от България. Той завърши с 11 точки и 6 асистенции и определи като предизвикателство възможността да играе срещу Александър Везенков.

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„Беше забавен мач, страхотна публика и страхотна атмосфера. Беше голямо предизвикателство да играеш срещу такива невероятни състезатели като Везенков“, каза Педерсен след двубоя.

Дания успя да навакса ранното си изоставане и поведе с 84:81 в последните минути, преди Везенков да изравни и да подаде на Константин Тошков за победната тройка. „Изключително съм горд с представянето на момчетата и мисля, че се справихме много добре“, добави Педерсен.

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