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От Ман Сити се опитали да се измъкнат само с глоба от обвиненията?

  • 19 окт 2026 | 17:44
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Манчестър Сити е бил уведомен още през юни или юли, че е признат за виновен по 114 от общо 115 обвинения за нарушения на финансовите правила, съобщава вестник "АС". Това се е случило в края на сезона, но публичното обявяване на решението е дошло по-късно. Междувременно клубът е имал възможност да действа на трансферния пазар и е похарчил около 526 милиона евро за нови футболисти през лятото.

Изданието твърди, че Сити е предложил да плати финансова санкция, но Висшата лига е настояла за допълнителни спортни наказания, срещу които клубът се е противопоставил. Според автора това забавяне е позволило на „гражданите“ да завършат селекцията си, преди да станат ясни последиците от разследването. Сред посочените трансфери са привличането на няколко полузащитници за суми над 100 милиона, както и сделки за млади играчи.

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Диас насочва вниманието към Сориано, който преди да заеме ръководния пост в Манчестър Сити е бил изпълнителен директор на Барселона по времето на скандала „Негреира“, а по-късно е свързан и с авиокомпанията "Спаниард", фалирала през 2012 г. Авторът допуска, че името на Сориано може да бъде включено в окончателните санкции срещу английския клуб, което според него би могло да доведе до доживотна забрана да работи във футбола в Англия.

Междувременно Манчестър Юнайтед, Ливърпул, Арсенал и Тотнъм подготвят общ иск за обезщетение заради щетите, които смятат, че са понесли от действията на Сити. Според "АС" случаят може да се превърне в един от най-големите скандали в историята на английския футбол.

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Снимки: Gettyimages

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