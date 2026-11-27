Дунав призова феновете да напълнят залата в Русе за мача с Нефтохимик

Мъжкият отбор на Дунав Русе разпространи призив за подкрепа за предстоящата си среща тази вечер от 18:00 часа в зала „Дунав“ със състава на Нефтохимик (Бургас). Мачът е от седмия кръг на първенството в родния волейболен елит. Русенци заемат седмото място във временното класиране с три победи и две загуби, а съперникът им е лидер с пет успеха от пет мача.

Двубоят поставя началото на серия от тежки изпитания за русенския тим, на който предстоят срещи и с Левски (София), Дея спорт (Бургас) и Локомотив Авиа (Пловдив).

От Дунав призоваха привържениците да подкрепят отбора от трибуните и изразиха увереност, че състезателите ще се раздадат докрай, за да защитят доброто си представяне от началото на сезона.

Специално обръщение клубът отправи и към момчетата и момичетата от агитката, като е изразена надежда, че те отново ще са на своите места в залата. Проведените разговори и договорените срещи дават основание за оптимизъм, че отношенията между клуба и привържениците ще продължат да се развиват в дух на взаимно доверие и уважение, съобщиха от волейболния куб.

„Заедно можем повече! Заедно сме по-силни! Очакваме ви, приятели!“, призоваха от Дунав.

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